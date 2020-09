Paolo Bonolis: “Briatore, no a caccia all’untore | Ecco come sto” (Di giovedì 3 settembre 2020) Paolo Bonolis ha reso noto il suo stato di salute dopo essere stato in compagnia di Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus Paolo Bonolis dichiara di sentirsi molto bene, così come la sua famiglia, a seguito della fine delle sue vacanze in Sardegna. Dopo l’informazione della positività di Flavio Briatore al Coronavirus, altre persone si … L'articolo Paolo Bonolis: “Briatore, no a caccia all’untore Ecco come sto” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

nabrinalucifer : RT @marrmat: Ecco a voi, la ?? production presenta: “PAOLO BONOLIS COMMENTA BAY YANLIS” Enjoy! ??? #BayYanlis • #EzGür #CanYaman • #ÖzgeG… - gdronline : RT @LuccaCandG: Nel mese di settembre del 1981 venne trasmesso per la prima volta Bim Bum Bam. Il programma tv veniva condotto dal mitico p… - Francy77127184 : RT @marrmat: Ecco a voi, la ?? production presenta: “PAOLO BONOLIS COMMENTA BAY YANLIS” Enjoy! ??? #BayYanlis • #EzGür #CanYaman • #ÖzgeG… - Giusy05033470 : RT @marrmat: Ecco a voi, la ?? production presenta: “PAOLO BONOLIS COMMENTA BAY YANLIS” Enjoy! ??? #BayYanlis • #EzGür #CanYaman • #ÖzgeG… - fedxxy : RT @marrmat: Ecco a voi, la ?? production presenta: “PAOLO BONOLIS COMMENTA BAY YANLIS” Enjoy! ??? #BayYanlis • #EzGür #CanYaman • #ÖzgeG… -