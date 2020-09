OneUI 2.5 in roll out sulle serie Galaxy S10 e Galaxy Note10 (Di giovedì 3 settembre 2020) Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento alla interfaccia personalizzata OneUI 2.5 alla serie Galaxy S20 il mese scorso, portando diverse nuove funzionalità dalla serie Galaxy Note 20 al trio di punta. La società ha ora iniziato a rilasciare lo stesso aggiornamento ai suoi vecchi telefoni Galaxy S10 e Note 10.L’aggiornamento One UI 2.5 è attualmente disponibile per le varianti internazionali di Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10e, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G e ... Leggi su pantareinews

Ultime Notizie dalla rete : OneUI roll Galaxy S10, Samsung da il via al roll-out della One UI 2.0 con Android 10 Tecnoandroid