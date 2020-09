NBA, Ja Morant vince il premio di rookie dell’anno (Di venerdì 4 settembre 2020) Senza grosse sorprese, Ja Morant vince il premio di rookie dell’anno della stagione NBA 2019/2020. Il giocatore dei Memphis Grizzlies, chiamato alla seconda scelta dell’ultimo draft ha portato a casa il riconoscimento personale con un netto vantaggio su Kendrick Nunn, battuto 498 a 204. Sul terzo gradino del podio c’è invece Zion Williamson, prima scelta del draft che ha però saltato un’ampia parte di stagione prima di poter fare il suo debutto in NBA. Leggi su sportface

