Ladri in casa, nonnina di 92 anni reagisce e li prende a bastonate in testa (Di giovedì 3 settembre 2020) nonnina coraggio in azione a Orzinuovi. Mercoledì mattina, un finto tecnico è entrato in un'abitazione di via Francesca, con la scusa di dover controllare il livello di calcare nell'acqua e - una ... Leggi su bresciatoday

Today_it : Nonnina di 92 anni sorprende i ladri in casa e li prende a bastonate in testa - GIANFRA82827465 : @alfiosdurso @Noiconsalvini @matteosalvinimi Alfietto,stai sereno,in carcere non sarà solo,fra leghisti pedofili,c… - dante93641127 : @Fabius0074 @leasolimene @LegaSalvini Ma chi e’ il Ministro della Giustizia? Dov’era quando c’e’ stata la rivolta (… - alessandrodiraf : @MasterM39827205 @Meron41618397 Quindi se non ho capito male, e' colpa della minore che eventualmente non si copre,… - RaffyB_68 : RT @EnrichettaNegri: @totobrocchi @RaffyB_68 Sono gli stessi che comprano su qualsiasi sito in rete e poi si lamentano delle fregature, gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri casa Ladri ancora in azione: svaligiata una casa il Resto del Carlino Nonnina di 92 anni sorprende i ladri in casa e li prende a bastonate in testa

Un finto tecnico della locale azienda idrica è entrato in un'abitazione di via Francesca a Orzinuovi - in provincia di Brescia - mercoledì mattina per controllare il livello di calcare nell'acqua e ha ...

Orzinuovi, provano a derubare una nonna di 92 anni: lei li picchia col bastone e li fa scappare

Si fingono dei tecnici ed entrano in casa di una donna di 92 anni per derubarla. Ma non fanno i conti col coraggio dell'anziana, che è riuscita a metterli in fuga colpendoli in testa col suo bastone.

Un finto tecnico della locale azienda idrica è entrato in un'abitazione di via Francesca a Orzinuovi - in provincia di Brescia - mercoledì mattina per controllare il livello di calcare nell'acqua e ha ...Si fingono dei tecnici ed entrano in casa di una donna di 92 anni per derubarla. Ma non fanno i conti col coraggio dell'anziana, che è riuscita a metterli in fuga colpendoli in testa col suo bastone.