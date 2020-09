La prognosi del Covid da un prelievo di sangue (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo uno studio svedese la presenza del virus nel plasma permette di determinare la gravità della malattia Leggi su media.tio.ch

Travolta da un'auto mentre attraversa, ora è in gravi condizioni. Ennesimo investimento sulle strade del Pescarese. Ieri mattina, a farne le spese una ragazzina di 17 anni, residente a Santa Teresa di ...

Coronavirus: un prelievo predice chi si ammala gravemente

(ANSA) - ROMA, 03 SET - La presenza del SARS-CoV-2 nel sangue indica se la malattia si svilupperà in forma grave e quindi, con un semplice prelievo, è potenzialmente possibile predire la prognosi di u ...

