La danza può cambiare la vita e trasformarti in un campione (Di giovedì 3 settembre 2020) Per Mattia Kaufmann, fisioterapista e campione di breakdance, il corpo è un santuario e bisogna prendersene cura. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : La danza può cambiare la vita e trasformarti in un campione #breakdance #danza #mattiakaufmann - Ibc_RER : RT @micfaenza: Il #micfaenza ospita dal 3 al 6 settembre il #wamfestival #danza #teatro #incontri. Con il biglietto di ingresso agli spetta… - micfaenza : Il #micfaenza ospita dal 3 al 6 settembre il #wamfestival #danza #teatro #incontri. Con il biglietto di ingresso ag… - fedetri13 : #techetechete serata dedicata al Teatro Sistina ?? Quanti ricordi...quanti musical (non al Sistina, ma con la mia sc… - Oathkeepergirl : @SayaEchelon95 Beh non si può dire che ha giocato anche lei alla Danza fino alla sua tragedia personale -

Ultime Notizie dalla rete : danza può Ballarò | 11 giugno 2013 | diretta, ospiti PolisBlog.it