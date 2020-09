Insonnia e cronotipo | come capire se si è gufi o allodole

Insonnia e cronotipo: come capire se si è gufi o allodole (Di giovedì 3 settembre 2020) Dormire bene: il punto di ascolto Aims sfoglia la gallery Il cronotipo identifica la fascia oraria durante la quale si sente il bisogno di dormire. Dipende dalla predisposizione genetica, dalle abitudini familiari, dal lavoro svolto, dal momento della vita. Il paragone è fra due uccelli. I gufi I cosiddetti gufi sono nottambuli, a causa di un rilascio ritardato della melatonina, e non amano svegliarsi presto: in genere ci mettono un paio d’ore prima di essere efficienti ma, in compenso, lavorano bene fino a notte fonda. Le ... Leggi su iodonna

