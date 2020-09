Highlights Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 104-102, gara-7 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di giovedì 3 settembre 2020) the ad id=”445341″ Il VIDEO con gli Highlights di Houston Rockets-Oklahoma City Thunder, match dei playoff NBA 2020. È una giocata difensiva di James Harden a decidere gara-7: OKC non riesce a trovare il tiro con Luguentz Dort (autore di 30 punti), colui che ha marcato il Barba per tutta la serie. Alla fine sono decisivi per i texani 21 punti a testa da Eric Gordon e Robert Covington. Chris Paul ha provato a trascinare i suoi come in gara-6, registrando una tripla doppia da record da 19 punti, 11 rimbalzi e 12 assist. Solo 4 punti a referto per Danilo Gallinari. Ecco di seguito le immagini salienti dell’incontro. IL RECAP DELLA NOTTE IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Leggi su sportface

