Germania, cinque bambini trovati morti in casa. La nonna accusa: "E' stata la madre" (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo il quotidiano in effetti la donna alle 13:46 ha tentato di siucidarsi gettandosi sotto un treno della metropolitana alla stazione centrale di Dusseldorf, distante circa 35 chilometri da ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : Germania, trovati cinque bambini in una casa a Solingen. Sono stati uccisi dalla madre - SkyTG24 : Germania, cinque bambini trovati morti in una casa a Solingen - repubblica : Germania, cinque bambini trovati morti in una casa di Solingen - SmorfiaDigitale : Germania, cinque bambini trovati morti in una casa di Solingen - pennadireve : RT @Agenzia_Ansa: Germania, trovati cinque bambini in una casa a Solingen. Sono stati uccisi dalla madre -