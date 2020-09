Estero, Pochettino parla del suo futuro: “Non potrei mai allenare il Barcellona. L’addio di Messi…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Mauricio Pochettino fa il punto sul suo futuro dopo l'esperienza chiusa al Tottenham.L'ex manager degli Spurs ha parlato del suo futuro e di quello di Lionel Messi ai microfoni di "90 minutos" in onda su Fox Sports Argentina. "Non ho mai ricevuto alcuna offerta per allenare il Barcellona. E comunque non potrei andarci. Tutti quelli che conoscono il mio passato e sanno altre cose, capiscono che sarebbe difficile collegare il mio nome a quella società. Ci sono cose che non si possono mettere insieme, semplicemente. Io ho dei valori particolari che poi ti portano a provare certe emozioni. Stimo e ammiro il Barcellona, Messi, Guardiola e Cruyff ma mi verrebbe davvero difficile indossare quella maglia. Argentina?Mai avuto offerte per ... Leggi su mediagol

