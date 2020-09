Decurtazione punti: come contestare la multa (Di giovedì 3 settembre 2020) La patente a puntiLa Decurtazione dei puntiChi subisce la Decurtazione dei puntiQuando impugnare la Decurtazione dei puntiChi può impugnare la Decurtazione dei puntiDecurtazione dei punti: come fare ricorsoLa patente a puntiTorna su Innanzitutto, ricordiamo che la patente a punti, introdotta in Italia nel 2003, è un meccanismo che prevede che ogni patente sia "dotata" di venti punti, che possono tuttavia essere scalati se il titolare del documento commette una delle infrazioni del codice della strada per le quali è prevista la Decurtazione. Se l'automobilista perde tutti i punti, ... Leggi su studiocataldi

