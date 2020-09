De Laurentiis show sul mercato: “Ho sbagliato, si cambia: cederemo tutti” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli cambierà strategia di mercato. È quanto fatto capire dal patron De Laurentiis nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. “Ormai io ho deciso una cosa: d’ora in poi quando ci saranno offerte importanti noi cederemo tutti, anche se stanno qui da un anno – spiega Adl -. In questo paese e in questa Europa io e i tifosi dobbiamo vivere alla giornata perché è quello che ci richiedono. Noi faremo del nostro meglio lavorando alla giornata: quando mi sono stati offerti 110 milioni di euro sono stato scorretto a non cedere Koulibaly, così come Allan al PSG – continua il presidente azzurro, che poi svela un retroscena -. Era nel mercato di gennaio, volevo anche proteggere Ancelotti ma il PSG non ... Leggi su anteprima24

HCE__ : Un anno di Milik costa 40m, e chi è, Pelè? Messi costa meno quasi (Renga) De Laurentiis tutti gli anni in qst perio… -