Cristina D’Avena, idolo bambini: bikini da urlo e fisico mozzafiato (Di giovedì 3 settembre 2020) La beniamina dei piccoli, ma anche dei grandi, Cristina D’Avena è apparsa su Instagram in cui sfoggia un fisico mozzafiato. Cristina D’Avena è una cantante molto amata fra i piccoli, ma anche tra i grandi. Con le sue canzoni ci ha fatto, e ci fa tutt’ora, cantare. La cantante è molto apprezzata non solo per … L'articolo Cristina D’Avena, idolo bambini: bikini da urlo e fisico mozzafiato Curiosauro. Leggi su curiosauro

brokenflower80 : RT @SoloLibera: Siete capaci di rompere il cazzo pure a Cristina D'Avena. - Matteo20191 : @BeaTuseilei ma io amo Cristina D'avena?????? - effe_la : RT @viviana_lentini: Cristina D'avena posta una foto in costume e i commenti sono: - Cazxo, ha le tetteee!! - Ma che disgraziata, cosa pen… - Laura6976 : @genit46 E mi sa che per molti non era tanto satira, ci han pensato veramente. Cresciuti a Cristina D'Avena e postalmarket???????un disastro - BeaTuseilei : RT @sandrobah: Le seghe su Cristina D'Avena ve le siete fatti anche prima di sapere che aveva le tette. Confessate -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina D’Avena Taranto: oltre 2 tonnellate di rifiuti rimossi in un solo km di costa Corriere di Taranto