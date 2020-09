Covid-19, infezioni Europa: “Tornati sui livelli di marzo” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Covid-19 preoccupa l’Europa, in una recente intervista il capo dell’agenzia della sanità pubblica Ue ha dichiarato che si è tornati sui livelli di marzo. Ormai è chiaro che la diffusione del Covid-19 in Europa è tornata ad aumentare. I Paesi che stanno vivendo un ritorno più deciso dell’infezione sono la Spagna e la Francia. … L'articolo Covid-19, infezioni Europa: “Tornati sui livelli di marzo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

