Coronavirus, aumentano i contagi: 1.397 nelle ultime 24 ore. Dieci i morti. I tamponi tornano a quota 92mila. Ancora su i ricoveri (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono 1.397 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.326 di ieri. Frenano i tamponi, tornati a quota 92.790 dopo gli oltre 102mila effettuati ieri. Altre 10 persone affette dal virus sono decedute. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i dati diffusi dal ministero della Salute confermano il trend in aumento: i cittadini ricoverati in terapia intensiva arrivano a quota 120 (+11), mentre sono 1.505 i ricoverati con sintomi, in crescita rispetto ai 1.437 di ieri. Su questo a lanciare un allarme nelle scorse ore è stata al fondazione Gimbe, secondo cui nell’ultima settimana le presenze in terapia intensiva sono cresciute del 62%. La Regione con il maggiore incremento di positivi è ... Leggi su ilfattoquotidiano

