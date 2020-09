Cauda: "A Natale faremo i conti con il virus, il vaccino non ci sarà" (Di giovedì 3 settembre 2020) Una stagione in cui “sarà particolarmente importante sottoporsi alla vaccinazione anti-influenzale. Gli italiani risponderanno agli appelli? Questa è la vera scommessa: arrivare a Natale”, quando l’influenza avrà il suo picco e avrà “un buon numero di immunizzazioni”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.La vaccinazione aiuterà a fare una scrematura tra influenza e Covid-19, ma non solo: la comunità scientifica concorda sull’utilità dei vaccini per suscitare una risposta aspecifica in grado di rivelarsi protettiva” ... Leggi su huffingtonpost

