Calciomercato Inter, conto alla rovescia per Vidal: il cileno si avvicina (Di giovedì 3 settembre 2020) La 'Gazzetta dello Sport' riferisce che c'è grande ottimismo negli ambienti nerazzurri, anche per le conferme ricevute dall'agente del giocatore, Fernando Felicevich, per concludere la risoluzione ... Leggi su calciomercato

DiMarzio : #Kolarov è dell’@Inter: 1 milione più 500 di bonus alla @OfficialASRoma, contratto di un anno con opzione per il gi… - DiMarzio : #kolarov all’@Inter. Accordo raggiunto anche sul contratto del giocatore @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Vidal, risoluzione sempre più vicina con il @FCBarcelona. Poi sarà @Inter #calciomercato @SkySport - passione_inter : Kanté resta il sogno ma l'Inter deve vendere. Da Nainggolan e Perisic a Joao Mario: la lista dei cedibili -… - fquattrone12 : RT @AttilioMalena: #Inter, #Ranocchia in uscita: sondaggio del #Parma #calciomercato @CalciomercatoRP -