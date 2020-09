Calciomercato Atalanta: fatta per l’arrivo di Romero dalla Juve, i dettagli (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Atalanta: è fatta per l’arrivo di Cristian Romero in nerazzurro dalla Juventus. I dettagli dell’affare fatta per l’arrivo di Cristian Romero all’Atalanta. Come riporta Sky Sport è in corso lo scambio di documento tra le due società per permettere al difensore di trasferirsi alla corte di Gasperini. Il difensore si trasferirà a Bergamo con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. È previsto un obbligo legato al numero di presenze e agli obiettivi europei dell’Atalanta. Il costo complessivo dell’operazione è tra i 23 e i 25 milioni di euro Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Romero dalla @juventusfc all”@Atalanta_BC, scambio di documenti in corso @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Romero, trattativa sempre più avviata fra #Atalanta e #Juventus. I dettagli sulla formula - DiMarzio : #Tameze, sì al @HellasVeronaFC: domani probabili visite mediche per l’ex @Atalanta_BC adesso al @ogcnice #calciomercato @SkySport - RidTheRock : RT @DiMarzio: #Romero dalla @juventusfc all”@Atalanta_BC, scambio di documenti in corso @SkySport #calciomercato - DP_CMJ : RT @DiMarzio: #Romero dalla @juventusfc all”@Atalanta_BC, scambio di documenti in corso @SkySport #calciomercato -

