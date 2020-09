Brindisi-Pesaro in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Al Geovillage di Olbia prende il via il girone D della Supercoppa 2020 di Serie A1. Il match inaugurale vedrà sul parquet l’Happy Casa Brindisi contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. I ragazzi di Frank Vitucci iniziano un nuovo ciclo dopo l’addio estivo di Adrian Banks che lascia la Puglia dopo aver vissuto anni importanti con la canotta di Brindisi. Dall’altra parte rivoluzione anche in casa Pesaro dove l’entusiasmo è cresciuto grazie ad un mercato fatto di nomi noti nel campionato. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 17.00 di giovedì 3 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport ... Leggi su sportface

A 48 ore dal via delle gare del girone D nella bolla di Olbia la società sarda ha reso noto che un elemento del team è stato messo in isolamento REGGIO EMILIA È partita rispettando il pronostico la p ...

La Vuelle riannoda il filo contro Brindisi

Sono passati sette mesi dall’ultimo match ufficiale. Era il 1° marzo 2020 quando la Carpegna Prosciutto affrontò Brindisi nella 5ª di ritorno perdendo malissimo in casa (77-103). Poi il lock-down e ...

