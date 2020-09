Briatore sbotta: avete rotto, Berlusconi non l'ho contagiato io! Ma da Forza Italia... (Di giovedì 3 settembre 2020) Flavio Briatore si difende: "Non ho contagiato io Silvio Berlusconi". Ma alcuni, in Forza Italia, punterebbero il dito proprio sull'incontro del 12 agosto tra il manager e imprenditore, proprietario del Billionaire, con il Cav a Villa Certosa. Briatore ha parlato dalla casa di Daniela Santanchè dove è in isolamento dopo aver contratto il Covid. "Sono molto dispiaciuto" per Berlusconi, ha detto alla Stampa, "gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto". Ma è stato lui a trasmettere il virus al Cav? "Ma che c'entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro. E adesso mi avete rotto", sbotta ... Leggi su iltempo

Affaritaliani : Virus, Briatore sbotta: 'Mi avete rotto Non ho contagiato io Silvio Berlusconi' - Affaritaliani : Coronavirus, Briatore sbotta: 'Mi avete rotto.Non ho contagiato io Berlusconi' - Noovyis : (Flavio Briatore sbotta: “Silvio Berlusconi? Non l’ho contagiato io, e adesso mi avete rotto”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Flavio Briatore sbotta: “Silvio Berlusconi? Non l’ho contagiato io, e adesso mi avete rotto” - infoitinterno : Elisabetta Gregoraci sbotta e difende Briatore e il loro bambino -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore sbotta Flavio Briatore sbotta: “Silvio Berlusconi? Non l’ho contagiato io, e adesso mi avete rotto” Il Fatto Quotidiano Briatore: "Berlusconi lotta come un toro. Non l'ho contagiato io, mi avete rotto"

Briatore non sapeva ancora di essere positivo. Ora il collegamento sul contagio sembra chiarissimo, ma alla domanda “teme di essere stato lei a contagiarlo?”, l’imprenditore sbotta: «Ma che c’entra?

Come è stato contagiato Silvio Berlusconi?

Anche Emilio Fede ci tiene a dire la sua, escludendo che il veicolo del contagio possano essere stati Briatore o i figli perché "gli vogliono così bene che saranno stati sicuramente attenti". Poi ...

Briatore non sapeva ancora di essere positivo. Ora il collegamento sul contagio sembra chiarissimo, ma alla domanda “teme di essere stato lei a contagiarlo?”, l’imprenditore sbotta: «Ma che c’entra?Anche Emilio Fede ci tiene a dire la sua, escludendo che il veicolo del contagio possano essere stati Briatore o i figli perché "gli vogliono così bene che saranno stati sicuramente attenti". Poi ...