Berlusconi positivo: “Non ho più febbre né dolori, sto abbastanza bene. Tanta vicinanza mi ha commosso: grazie a Mattarella e Conte” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Non ho più febbre né dolori, voglio rassicurare tutti che sto abbastanza bene. Parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso”. Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, isolato ad Arcore perché risultato positivo al Covid-19, è intervenuto telefonicamente a un convegno a Genova per rassicurare i suoi sostenitori. È lui stesso a fornire nuovi dettagli sulla sua condizione di salute, smentendo le notizie circolate ieri secondo cui non finora avrebbe avuto alcun sintomo. “Vorrei essere con voi, ma come sapete sono anch’io vittima del covid”, spiega ai presenti. “È una malattia di cui non ho mai sottovalutato l’importanza né i rischi che comporta, mi è ... Leggi su ilfattoquotidiano

