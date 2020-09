Berlino, 5 bambini trovati morti in un appartamento (Di giovedì 3 settembre 2020) Cinque bambini sono stati trovati morti in un appartamento di un condominio a Solingen, nel land tedesco del Nordreno-Vestfalia La notizia data in prima battuta da mezzi di informazione locali è stata confermata dalla polizia di Wupperthal. Le età dei bambini: 1,2,3,6 e 8, riporta la Bild. “Le indagini sono in corso e non posso … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

discutiamo : @sdatri63 Mi pare una posizione un po' esasperata. Io leggo qui una descrizione non difforme nella sostanza dai fat… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @SiamolaGente: Scuole tedesche 10-100-1000 chiuse scrivono in italia Che fare? L'unica è andare a leggere i giornali tedeschi. E infatt… - Meira85253235 : - claudiacilla : RT @Primula23353243: Imponente manifestazione per la LIBERTA' a Berlino di CENTINAIA DI MIGLIAIA di partecipanti, uomini, donne, anziani, b… - salieri_andrea : RT @Primula23353243: Imponente manifestazione per la LIBERTA' a Berlino di CENTINAIA DI MIGLIAIA di partecipanti, uomini, donne, anziani, b… -