Annunciati i moderatori per i dibattiti presidenziali – la CNN non ci sarà

Dalla fine del mese di settembre avranno inizio i dibattiti presidenziali per USA 2020, fra Donald Trump e Joe Biden. Sono stati Annunciati i moderatori, che saranno giornalisti di Fox News, NBC e C-SPAN. Per la prima volta dal 2008, la commissione ha escluso la CNN.

