Un nuovo singolo di Ultimo in arrivo a settembre, gli indizi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un nuovo singolo di Ultimo potrebbe essere in arrivo nel mese di settembre. La data cerchiata sul calendario e condivisa dall’artista sui social è quella di martedì 22 settembre. Potrebbe far riferimento alla data della pubblicazione della nuova canzone, con successiva rotazione radiofonica da venerdì 25 settembre e gli indizi ci sono tutti. Negli scorsi giorni, Ultimo ha condiviso sui social una foto e ha scritto: “Occhio”. Ha così invitato i fan a porre attenzione particolare ai suoi movimenti. Nelle scorse ore ha poi pubblicato l’immagine del calendario del mese di settembre, cerchiando di rosso la data di martedì 22. Ultimo avrebbe ... Leggi su optimagazine

IlContiAndrea : #FiorellaMannoia presenterà ai #SeatMusicAwards20 il 2 settembre, in anteprima, il nuovo singolo “Chissà da dove ar… - team_world : LITIGHIAMO è il titolo del primo singolo estratto da POPCLUB, il nuovo album di RIKI in uscita il 4 settembre e che… - rockolpoprock : I BTS hanno pubblicato già un nuovo singolo. E conquistato l'ennesimo record - 12LukyNumber : @eleonmars Ha deluso con il nuovo singolo facendone uno - RadioWebItalia : Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso intitolato “Ricordami” via @@RadioWebItalia -