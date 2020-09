UFFICIALE - Benevento, colpo Lapadula: firmato un contratto triennale (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula. Leggi su tuttonapoli

bncalcio : ?? BENVENUTO GIANLUCA?? ???? #BENVENUTOLAPADULA #LAPAGOL #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nos… - OeilMercato : RT @bncalcio: ?? BENVENUTO GIANLUCA?? ???? #BENVENUTOLAPADULA #LAPAGOL #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nostro sito u… - fnifba : RT @bncalcio: ?? BENVENUTO GIANLUCA?? ???? #BENVENUTOLAPADULA #LAPAGOL #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nostro sito u… - Salvato95551627 : RT @bncalcio: ?? BENVENUTO GIANLUCA?? ???? #BENVENUTOLAPADULA #LAPAGOL #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nostro sito u… - giovadibone : RT @bncalcio: ?? BENVENUTO GIANLUCA?? ???? #BENVENUTOLAPADULA #LAPAGOL #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nostro sito u… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Benevento

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Ufficiale il calendario della Serie A 2020/21. Questa la prima giornata: Benevento-Inter, Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria, Lazio-Atalanta, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Ca ...Il Benevento non ha alcuna intenzione di fermarsi, e intende regalare al suo allenatore altri calciatori di spessore, per affrontare il prossimo campionato di Serie A come protagonista e non come una ...