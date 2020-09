The Falconeer, l'affascinante RPG apre le registrazioni alla closed beta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il publisher Wired Productions e lo sviluppatore Tomas Sala hanno annunciato oggi che il loro gioco di combattimento aereo open-world, The Falconeer, sarà sottoposto a una versione di closed beta prima del suo lancio completo a novembre.La beta si svolgerà ad ottobre con una data ufficiale ancora da confermare, ma chi è interessato può registrarsi sul canale Discord ufficiale del gioco. Un nuovo trailer celebra l'annuncio, e consente di dare un'altra occhiata al suo gameplay fantasy con diversi combattimenti, ambientato sullo sfondo di un open-world assolutamente affascinante.The Falconeer è stato annunciato per la prima volta durante la presentazione di Microsoft X019. Viene descritto come un gioco di ruolo fantasy "ocean-world" ambientato in un luogo ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Aperte le registrazioni alla closed beta di #TheFalconeer. - SerialGamerITA : The Falconeer: unisciti alla beta, in esclusiva tramite Discord, per giocare a uno dei giochi più attesi del 2020 - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: Unisciti alla beta di The Falconeer per giocare in anteprima ad uno dei giochi più attesi del 2020 - GamesPaladinsIT : Unisciti alla beta di The Falconeer per giocare in anteprima ad uno dei giochi più attesi del 2020… -

Ultime Notizie dalla rete : The Falconeer The Falconeer, aperte le iscrizioni alla closed beta ilVideogioco.com