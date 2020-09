Targa prova - Non si può usare sulle auto immatricolate (Di mercoledì 2 settembre 2020) Basta abusi con la Targa prova. Dopo la querelle di due anni fa tra i ministeri dellinterno e dei trasporti sulla possibilità di usarle su veicoli già immatricolati ma non assicurati, congelata in attesa di un parere del Consiglio di Stato che non è mai arrivato, a pronunciarsi, stavolta, è la Corte di Cassazione. Con una sentenza del 25 agosto scorso, la suprema corte ha stabilito un principio che avrà pesanti ripercussioni sul mondo della distribuzione automobilistica: Dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già Targato, che circoli con Targa prova, deve rispondere solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della Targa di prova. In pratica, in caso di incidente con una macchina usata non ... Leggi su quattroruote

