Stuprato e ucciso dai genitori di bambine violentate: nessun abuso, era uno scherzo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una storia assurda di giustizia fai da te con un’intera famiglia e amici che ora dovranno rispondere di accuse gravissime. violenze foto gettyUna drammatica storia di giustizia fai da te che ha portato alla morte di una persona innocente e ora causerà molti guai ad una famiglia che ha commissionato uno stupro e un omicidio ai danni di quello che secondo il racconto di due bambine, avrebbe abusato delle figlie di 3 e 10 anni. Peccato che, secondo la polizia locale, si trattasse di un macabro scherzo delle bambine. I genitori hanno creduto al racconto delle due sorelle che parlava di una violenza sessuale ai loro danni, e per vendetta hanno fatto prima stuprare e poi uccidere il presunto aguzzino. La vittima è Dmitry Chikvarkin, camionista di 48 anni. La vicenda inverosimile ha avuto ... Leggi su chenews

