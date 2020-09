Silvio Berlusconi positivo al Covid-19 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. L’ex Presidente del Consiglio è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare . La notizia è giunta pochi minuti fa, battuta dalle agenzie di stampa. Il tampone a cui si sarebbe sottoposto il Cavaliere avrebbe dato esito positivo. L’ex premier sarebbe in buone condizioni, asintomatico ma in isolamento domiciliare. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive

Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo al tampone: isolamento ad Arcore

Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus: a farlo sapere sono alcune fonti di Forza Italia, che raccontano che il leader azzurro ha avuto esito positivo di un tampone effettuato come controllo prec ...

