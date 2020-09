Sacerdote muore durante l’omelia: indossava la mascherina (Di mercoledì 2 settembre 2020) durante l’omelia un Sacerdote si accascia a terra e muore davanti ai fedeli. In corso le indagini per conoscere i motivi del decesso. È successo a Douala, capitale commerciale del Camerun. Un Sacerdote stava tenendo la predica della domenica mattina, quando di colpo si è accasciato a terra. L’uomo indossava la mascherina e i fedeli … L'articolo Sacerdote muore durante l’omelia: indossava la mascherina proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Un prete che indossa la mascherina contro il coronavirus crolla e muore sul pulpito mentre tiene un sermone nella sua chiesa in Camerun. Immagini davvero drammatiche quelle di un prete che indossa la ...Un video dopo l'altro, un sacerdote ha augurato la morte per Covid a chi non va a Messa. La proposta choc in Brasile.