Riforma fiscale: arriva il modello tedesco? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Riforma fiscale in arrivoIl modello fiscale tedescoLe ragioni della scelta del modello tedescoNovità anche in materia di detrazioniRiforma fiscale in arrivoTorna su L'Esecutivo è al lavoro per dare vita a una poderosa Riforma fiscale. Il Ministro Gualtieri non ha fissato un paletto sulle risorse, ad averlo fatto è la maggioranza, che sta ragionando su una cifra che si aggira attorno ai 10 miliardi. Il Ministro conferma la volontà di Riformare l'Irpef. La pandemia non sta quindi distogliendo l'attenzione del Governo da uno degli obiettivi più importanti che si era prefissato un anno fa. Attraverso la Riforma fiscale ... Leggi su studiocataldi

