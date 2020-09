Psg, Neymar positivo al Coronavirus: è in isolamento (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Equipe rivela che Neymar e altri due giocatori del Psg sono risultati positivi al Coronavirus. Oltre al brasiliano, positivi anche Paredes e Di Maria Neymar positivo al Coronavirus. A riportarlo è l’Equipe, che rivela che il brasiliano è risultato positivo al tampone al suo rientro dalle vacanze trascorse ad Ibiza. Questa mattina il Psg aveva comunicato che tre giocatori erano positivi al Covid, ma senza rivelare i nomi. Il quotidiano francese ha riportato il nome del brasiliano, che dopo la finale di Champions League persa con il Bayern Monaco, ha trascorso le vacanze ad Ibiza insieme a molti altri giocatori del club francese, tra i quali anche Icardi e Verratti. Secondo l’Equipe, gli altri due contagiati sarebbero i centrocampisti Paredes e Di Maria, ... Leggi su zon

tancredipalmeri : Juventus-Suárez: il PSG ha contattato l’uruguagio. Lavoro ai fianchi anche di Neymar. Il PSG ha immediatezza nel po… - marcoconterio : ?? Neymar, Leandro Paredes e Angel Di Maria sarebbero i tre positivi al #COVID19 #PSG @TuttoMercatoWeb - Corriere : Psg, anche Neymar positivo (dopo Di Maria e Paredes) - marco_rogerio_ : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, tre positivi al PSG: c'è anche Neymar - salpaladino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, tre positivi al PSG: c'è anche Neymar -

PARIGI - Il coronavirus colpisce anche il Psg. La società parigina ha confermato attraverso un comunicato che tre dei suoi calciatori "sono stati trovati positivi al test Sars CoV2 e sono soggetti al ...