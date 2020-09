Navalny: la Nato, avvelenamento scioccante (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - La Nato ha condanNato "l'avvelenamento scioccante" con il Novichok del dissidente russo Alexei Navalny. "Il governo tedesco ha annunciato che Navalny è stato vittima di un ... Leggi su corrieredellosport

MattiaBBagnoli : Secondo Berlino nel corpo di @navalny sono state trovate tracce di composto al nervino Novichok. Ambasciatore russo… - jerryMassloII : RT @PolScorr: #Navalny Confermati i sospetti di staff e famiglia ??'è stato avvelenato col #novichok' Germania: contatteremo prima l'amb… - luque974 : RT @jacopo_iacoboni: ++ Il governo tedesco afferma ufficialmente che Navalny è stato avvelenato con un agente nervino, come avvenne a Skrip… - iconanews : Navalny: la Nato, avvelenamento scioccante - VIGELLI : RT @jacopo_iacoboni: ++ Il governo tedesco afferma ufficialmente che Navalny è stato avvelenato con un agente nervino, come avvenne a Skrip… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny Nato

Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROMA, 02 SET - La Nato ha condannato "l'avvelenamento scioccante" con il Novichok del dissidente russo Alexei Navalny. "Il governo tedesco ha annunciato che Navalny è stato vittima di un atta ...Per la Germania non ci sono dubbi. Ad aver causato il malore che ha costretto al ricovero del dissidente russo Alexei Navalny, prima in un ospedale di Omsk per poi essere trasferito allo Charité di Be ...