L' Uci assegna a Imola i Mondiali di ciclismo su strada 2020

ROMA (ITALPRESS) – L'Uci ha assegnato ad Imola l'organizzazione dei Mondiali su strada 2020. La città e la regione Emilia-Romagna ospiteranno l'evento dal 24 al 27 settembre dopo la cancellazione, a causa della pandemia di Covid-19, della rassegna di Aigle-Martigny, in Svizzera. In considerazione dell'attuale situazione sanitaria, quest'anno saranno disputate solo le gare (corsa su strada e cronometro) nelle categorie Elite, uomini e donne. Nonostante la partenza e l'arrivo di tutte le gare si svolgeranno sul circuito automobilistico di Imola, i percorsi si distinguono per il loro carattere estremamente impegnativo: la gara su strada maschile sarà di 259,2 km per un totale di quasi 5000 metri di salita, mentre la ...

Ultime Notizie dalla rete : Uci assegna L'UCI assegna i Mondiali ad Imola Rsi I mondiali di ciclismo a Imola, Bonaccini "Notizia straordinaria"

"È una notizia straordinaria per una terra, la nostra, amante delle due ruote e con fortissime tradizioni ciclistiche". Lo afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commen ...

Mondiali di ciclismo, sfuma il sogno della Valdera

Dopo la rinuncia della località svizzera assegnata all'Italia l'organizzazione dell'edizione 2020, ma a Imola. Autodromo Ferrari centro dell'evento PECCIOLI — Il mondiale di ciclismo 2020 si correrà i ...

