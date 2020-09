L'Australia è entrata in recessione (Di mercoledì 2 settembre 2020) SYDNEY, 2 SET - L'Australia è entrata nella sua prima recessione dal 1991, con una riduzione del 7% della sua economia nel secondo trimestre a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo mostrano i dati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il Pil dell'Australia relativo al secondo trimestre dell'anno è sceso su base trimestrale del 7%, soffrendo la flessione più forte della storia, a causa della crisi innescata dalla pandemia del corona ...

