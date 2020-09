"In quella stanza pippavano tutti" (Di mercoledì 2 settembre 2020) "Appena arrivata nella casa, ho visto che c'era una decina di persone tra ragazzi e ragazze che stavano pippando". A parlare è la diciassettene, parte offesa nell'inchiesta della Procura di Bologna ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : quella stanza "In quella stanza pippavano tutti" Quotidiano.net Modena Tutti in coda (a distanza) per la riapertura di Ermes

Già prima delle 12 un “primo turno” fuori programma con gli amici storici e una coppia di turisti inglesi: «Siamo felici, è come una rinascita» MODENA Finalmente il grande giorno è arrivato. E già ben ...

Università, affitti in calo e stanze vuote: tre case per ogni studente

Tre appartamenti per ogni studente. Alla fine, probabilmente, si spenderà meno.?Ma soprattutto si sceglierà meglio. Ovvero, ogni studente avrà quello che ha sempre sognato: 2-3 opzioni tra cui sceglie ...

