Il No e le responsabilità della crisi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non è votando No al referendum costituzionale che si «destabilizza» il governo; non è l’opposizione a questo sconsiderato taglio del parlamento «la clava» con cui si colpisce il Pd, come sostiene il suo segretario. Se c’è un «trappolone», Zingaretti se l’è costruito da sé. Accettando di votare gratis una riforma improvvisata, che aggrava la crisi della rappresentanza e consegna una vittoria postuma agli appannati campioni dell’antiparlamentarismo. Gratis, perché com’era evidente da principio non c’è contrappeso costituzionale in grado di «riequilibrare» … Continua L'articolo Il No e le responsabilità della crisi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Radio1Rai : #Lavoro ??? @FurlanAnnamaria @CislNazionale a @radioanchio: 'Abbiamo bisogno di far ripartire il Paese con coesione… - vitaindiretta : #LorenzaFamularo: 'Sono un grande fan della #sanità pubblica e quando sento queste storie mi indigno ancora di più.… - AlbertoBagnai : E quindi l’illustre lascienziata a che gioco sta giocando? A quello dello scarico di responsabilità travestito da o… - Fabiusfax : @2631925 La negazione della Shoah è moralmente inaccettabile, non in quanto falso storico, ma perché ultimamente te… - Flavio64947682 : RT @Radio1Rai: #Lavoro ??? @FurlanAnnamaria @CislNazionale a @radioanchio: 'Abbiamo bisogno di far ripartire il Paese con coesione sociale e… -

Ultime Notizie dalla rete : responsabilità della Navalny avvelenato con il Novichok, arriva la conferma del governo tedesco Corriere della Sera