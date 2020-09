Horizon 2020, “Additive manifacturing”: 350mila euro per la Call for ideas (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il partenariato AMable, finanziato da Horizon 2020 per promuovere l’adozione della stampa 3D, ha lanciato un invito a presentare idee per combattere gli effetti della pandemia di Covid-19 attraverso l’additive manufacturing. In particolare il bando promuove idee su come applicare la tecnologia per colmare le lacune nella fornitura di attrezzatura necessaria per affrontare il COVID-19. Il bando, con scadenza il 1° ottobre, è aperto a qualsiasi individuo o azienda nell’UE, o paese collegato al programma Horizon 2020. Il finanziamento totale è di 350.000 euro. L'articolo Horizon 2020, “Additive manifacturing”: 350mila euro per la Call for ideas proviene da ... Leggi su ildenaro

