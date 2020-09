Formula 1 GP Italia 2020, Leclerc: “Proveremo a portare a casa il miglior risultato possibile” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha parlato dell’imminente Gran Premio d’Italia, che l’anno scorso ha regalato una gioia incredibile al monegasco, ma che quest’anno difficilmente sarà pieno di soddisfazioni. “Siamo consapevoli che sarà un fine settimana difficile. Il livello di competitività del 2019 è lontano, ma proveremo a fare il massimo per centrare il miglior risultato possibile. L’anno scorso su questo circuito ho provato l’emozione più forte della mia carriera. E’ un peccato che quest’anno non ci siano i tifosi sulle tribune dell’autodromo” ha concluso Leclerc. Leggi su sportface

Ferrari: Leclerc e Vettel sperano nel nuovo pacchetto di novità

La Ferrari arriva al GP d'Italia, quello di casa, consapevole di non essere in grado di lottare per la vittoria. I piloti, però, sperano di poter trarre vantaggio dal nuovo pacchetto aerodinamico real ...

