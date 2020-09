Festini a base di droga e sesso, coinvolte anche delle ragazzine minorenni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono sei le persone coinvolte in questa scabrosa vicenda. Diversi i reati contestati come l’induzione alla prostituzione e lo spaccio di stupefacenti. Ad indagare i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bologna centro, nella giornata di ieri, hanno eseguito sei misure cautelari di vario tipo nei confronti di altrettante persone ritenute coinvolte. I reati … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

di Federica Orlandi Una vita come quella dei film, anzi sembra proprio un telefilm di Netflix, ’Baby’, che racconta di ragazzine annoiate dei Parioli che entrano in un giro di prostituzione e droga be ..."Appena arrivata nella casa, ho visto che c’era una decina di persone tra ragazzi e ragazze che stavano pippando". A parlare è la diciassettene, parte offesa nell’inchiesta della Procura di Bologna ch ...