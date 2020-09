“E’ un mitomane!” Il deputato di Fi Andrea Ruggieri insulta in diretta Tv l’infettivologo Galli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Andrea Ruggieri contro Massimo Galli, infettivologo dalla lunghissima esperienza e prima dell’Ospedale “Sacco” di Milano, in prima linea nella lotta al Covid. “Sono allibito – ha detto in diretta tv a “L’Aria che Tira Estate” il deputato di Forza Italia – da quello che considero un mitomane, che si crede un oracolo e fa anche l’infastidito. Il professor Galli o ha cinque gemelli oppure non vede un malato di coronavirus dal ’78, perché è perennemente in televisione”. Apriti cielo… Polemiche furiose che costringono, poi, il deputato ad un chiarimento, affidato a Facebook. >> Covid, l’infettivologo Galli sui nuovi contagi: ... Leggi su urbanpost

VanjaZappetti : @lasoncini @christianrocca @Linkiesta Stride che una con millemila followers dia del mitomane a uno che ne ha forse… - KWaldersee : RT @gonzalolim: del Alba è mitomane. Sta in bancarotta e penso recibi soldi per la campagna anti-Domingo. Prima parlaba sempre meraviglie d… - 76Verastegui : RT @gonzalolim: del Alba è mitomane. Sta in bancarotta e penso recibi soldi per la campagna anti-Domingo. Prima parlaba sempre meraviglie d… - monthandyear : RT @gonzalolim: del Alba è mitomane. Sta in bancarotta e penso recibi soldi per la campagna anti-Domingo. Prima parlaba sempre meraviglie d… - gonzalolim : del Alba è mitomane. Sta in bancarotta e penso recibi soldi per la campagna anti-Domingo. Prima parlaba sempre mera… -

