È morto Philippe Daverio, storico dell’arte (Di mercoledì 2 settembre 2020) A 71 anni è morto Philippe Daverio, storico dell’arte e ex assessore del Comune di Milano. All’età di 71 anni è morto Philippe Daverio. storico dell’arte, assessore alla Cultura del Comune di Milano, si è spento questa notte all’istituto dei Tumori di Milano. Ad annunciarlo all’Ansa è stata Andree Ruth Shammah, direttrice del Franco Parenti. “Mi ha scritto suo fratello questa mattina – le sue parole – per dirmi che Philippe è morto stanotte”. Articolo in aggiornamento Questo articolo È morto Philippe Daverio, storico ... Leggi su bloglive

repubblica : ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - HuffPostItalia : Philippe Daverio è morto. Lo storico dell'arte aveva 71 anni - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto lo storico e critico d'arte Philippe Daverio: aveva 70 anni - Cinnamontomofo : Scusate in che senso è morto philippe daverio - 79_Alessio : RT @Poesiaitalia: Lutto nella cultura italiana: è morto lo storico dell'arte Philippe Daverio, aveva 70 anni. Docente e saggista, ex asse… -