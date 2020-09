Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) I numeri coronavirus 2 settembre ci mostrano una tendenza che sembra essersi stabilizzata dopo la crescita costante dei giorni scorsi. Dopo due giorni consecutivi sotto quota mille, oggi i nuovi contagi sono nuovamente superiori alla soglia psicologica, attestandosi sulle 1326 unità, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 6. In totale, dall’inizio della pandemia, il coronavirus ha colpito 271.515 persone, mentre le vittime in totale sono state 35.497. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei numeri sul coronavirus del 1° settembre Numeri coronavirus 2 settembre, ... Leggi su giornalettismo

