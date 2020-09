Coronavirus, Speranza: “Trovata soluzione per ricongiungimento delle coppie binazionali. Spero ci sia risposta già nel prossimo Dpcm” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Abbiamo probabilmente trovato una soluzione alla richiesta di ricongiungimento delle coppie binazionali. E Spero che dentro al prossimo Dpcm si possa arrivare una risposta positiva a questa richiesta, legittima, che arriva da tante coppie che vivono il prezzo di una divisione da molto tempo”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sull’attuazione delle misure anti-Covid. “Stiamo lavorando a qualche passo avanti – ha precisato Speranza – e ci lavoreremo ancora in questi giorni. Ma io sono ottimista che nel prossimo Dpcm ci possa essere una ... Leggi su ilfattoquotidiano

"I numeri ci illustrano lo scenario in maniera più semplice e lineare. Gli Ecdc hanno indicato il tasso di incidenza del virus di tutti i Paesi europei nelle ultime due settimane rispetto a 100mila ab ...ROME, SEP 2 - The European coronavirus infection picture has worsened, Health Minister Roberto Speranza told parliament on Wednesday. With respect to a previous report, he told the Senate, "the Europe ...