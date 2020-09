Coronavirus: proposta Sima, test sierologici rapidi 'fai da te' contro contagio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - "Per riuscire a tracciare al meglio la popolazione a rischio e contenere di conseguenza la diffusione del Covid, si dovrebbe puntare sull'utilizzo dei test sierologici rapidi (quelli eseguibili da chiunque su una goccia di sangue estratta col pungidito, tanto per intenderci). Il commissario Domenico Arcuri, del resto, già prima dell'estate ne ha 'sdoganato' l'uso, bandendo una gara d'acquisto per 2 milioni di test in vista della riaperura delle scuole, a beneficio di tutti i docenti e mi auguro anche per gli studenti". Così Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima). Secondo la Sima, in questa fase di recrudescenza epidemica post-lockdown è assolutamente prioritario ... Leggi su iltempo

RedattoreSocial : #Coronavirus, #Zingaretti inaugura drive-in all'aeroporto di Fiumicino. È attivo da ieri il 25esimo ed è stato alle… - valentinadigrav : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, a Fiumicino il più grande drive-in d'Italia, Zingaretti: 'Proposta è biglietto-tampone alla partenza': E' st… - marisabelm12 : RT @repubblica: A Fiumicino il più grande drive-in d'Italia. Zingaretti: 'Proposta: biglietto e tampone alla partenza' di LIVIA CRISAFI htt… - sarestig69 : RT @repubblica: A Fiumicino il più grande drive-in d'Italia. Zingaretti: 'Proposta: biglietto e tampone alla partenza' di LIVIA CRISAFI htt… - repubblica : A Fiumicino il più grande drive-in d'Italia. Zingaretti: 'Proposta: biglietto e tampone alla partenza' di LIVIA CRI… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proposta Coronavirus: proposta Sima, test sierologici rapidi 'fai da te' contro contagio Il Sannio Quotidiano Coronavirus, Liguria: “Si torna a scuola il 14 settembre, non intendiamo posticipare”. L’annuncio del Presidente Toti

“In Liguria le scuole riapriranno il 14 settembre. Non intendiamo posticipare ulteriormente il rientro in aula dei ragazzi, durante il lockdown sono stati la categoria maggiormente penalizzata e non p ...

Coronavirus: proposta Sima, test sierologici rapidi 'fai da te' contro contagio

Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - "Per riuscire a tracciare al meglio la popolazione a rischio e contenere di conseguenza la diffusione del Covid, si dovrebbe puntare sull'utilizzo dei test sierologic ...

“In Liguria le scuole riapriranno il 14 settembre. Non intendiamo posticipare ulteriormente il rientro in aula dei ragazzi, durante il lockdown sono stati la categoria maggiormente penalizzata e non p ...Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - "Per riuscire a tracciare al meglio la popolazione a rischio e contenere di conseguenza la diffusione del Covid, si dovrebbe puntare sull'utilizzo dei test sierologic ...