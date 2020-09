Coronavirus - Il Salone di Los Angeles slitta a maggio 2021 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Manca solo l'ufficialità: l'edizione 2020 del Salone di Los Angeles verrà posticipata di sei mesi, slittando a maggio a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia del Coronavirus. Inizialmente prevista dal 20 al 29 novembre, la kermesse californiana, secondo indiscrezioni pubblicate da Automotive News, si terrà invece dal 21 al 31 maggio. Cioè, nel pieno della nuova stagione di eventi motoristici americana, dopo che il Naias di Detroit si è spostato a giugno (11-26) per schivare la concorrenza del Ces di Las Vegas, posizionandosi a ruota del New York Auto Show, tradizionalmente di scena ad aprile (dal 2 all'11 nel 2021).Tre show in tre mesi. Il problema della ''concorrenza'' rischia dunque di aggravarsi l'anno prossimo con i ... Leggi su quattroruote

