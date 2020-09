Cellino: «Inter senz’anima. Zhang? Non voglio conoscerlo» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Massimo Cellino ha criticato l’atteggiamento dell’Inter nei confronti di Sandro Tonali: le parole del presidente del Brescia Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha criticato il comportamento dell’Inter nei confronti di Sandro Tonali. «Sono sempre stato filo Interista, stimo Marotta e Ausilio ma non vedo più l’anima dell’Inter di un tempo. Trattavo con l’Inter di Moratti, ero tifoso della grande Inter: oggi non ho intenzione di conoscere il presidente, forse è troppo ricco per presentarsi in Lega con noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

