A Pordenone il collaudo della passerella ciclopedonale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Da lunedì 31 agosto alle 20 e fino a martedì mattina, 1 settembre, chiusura della ex statale 13 per il collaudo della passerella ciclopedonale che è stata creata per gli studenti delle superiori. La passerella è stata caricata con materassini ad acqua per accertare l capacità di carico. Terminato il collaudo, ci sono ancora alcune lavorazioni da completare per mettere in sicurezza tutto il collegamento con le scuole (video Missinato). Leggi su udine20

comunepordenone : ?? #AvvisoPN Chiusura notturna Pontebbana: dalle 20 di stasera lunedì 31 agosto, verrà chiusa per qualche ora la S… -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone collaudo Ring e Pontebbana tra lavori e collaudi Traffico interrotto, ecco le strade chiuse Il Messaggero Veneto Lavori a Pordenone, chiusa al traffico la Pontebbana per il collaudo del sovrappasso ciclopedonale

PORDENONE. Dalle 20 di oggi, lunedì 31 agosto, alle 8 di domani, martedì 1 settembre, la Pontebbana sarà chiusa al traffico a Pordenone per il collaudo del sovrappasso ciclopedonale intitolato a Falco ...

Lavori, traffico interrotto lungo il ring a Pordenone: da martedì sarà chiuso viale Marconi

Da martedì 1 a venerdì 4 settembre, salvo maltempo (l’ordinanza della polizia locale si tiene “larga”, undici giorni), viale Marconi verrà chiuso al traffico giorno e notte. Le operazioni - fondamenta ...

PORDENONE. Dalle 20 di oggi, lunedì 31 agosto, alle 8 di domani, martedì 1 settembre, la Pontebbana sarà chiusa al traffico a Pordenone per il collaudo del sovrappasso ciclopedonale intitolato a Falco ...Da martedì 1 a venerdì 4 settembre, salvo maltempo (l’ordinanza della polizia locale si tiene “larga”, undici giorni), viale Marconi verrà chiuso al traffico giorno e notte. Le operazioni - fondamenta ...