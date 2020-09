A Montecitorio i precari della scuola: «Quasi un milione in cerca della cattedra e l’assegnazione automatica aumenta il caos» – L’intervista (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre) Fra 12 giorni le scuole italiane riapriranno le loro aule, almeno nella maggior parte delle regioni di Italia. Un appuntamento attorno al quale l’attenzione dell’opinione pubblica e (quindi) della politica è altissima: tra incertezze sulle misure anti Covid, mascherine e banchi che non sono ancora arrivati si riuscirà davvero a fare lezione? Oltre a tutti i cambiamenti dovuti alla pandemia di Coronavirus si aggiungono anche i problemi strutturali della scuola italiana. Uno su tutti, i precari: nella giornata di oggi circa 35 sigle che raccolgono comitati e associazioni si sono incontrate a Roma per una manifestazione davanti a Montecitorio. All’origine dell’iniziativa le nuove ... Leggi su open.online

