Verona, Pompiere tenta di salvare un 24enne: la corrente dell’Adige lo trascina per 16 Km (Di martedì 1 settembre 2020) Una storia che ha dell’incredibile arriva da Verona: un Pompiere Danilo Marino, 39 anni originario di Formia, domenica notte, 30 Agosto 2020, ha rischiato la propria vita mentre cercava di salvare quella di un ragazzo di 24 anni che aveva deciso di farla finita. Un gesto eroico, ma che non ha avuto un lieto fine. Mentre il Pompiere cercava di tirare a riva il ragazzo, il ramo su cui era appoggiato è stato trascinato via dalla corrente, portandosi dietro i due uomini. Purtroppo solo il Vigile del fuoco, dopo diverse ore nelle acque gelide dell’Adige, è riuscito a salvarsi, grazie anche al suo addestramento. Al momento si sta cercando ancora di individuare il ventiquattrenne. Leggi anche –> Sorelle morte a Massa, Jannat e Malak salveranno altre ... Leggi su urbanpost

